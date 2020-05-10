Шестой самолет Ил-76 с военными специалистами вернулся из Италии

В Московской области на аэродром «Чкаловский» прибыл шестой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, которые выполняли задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Италии.

Отмечается, что все прибывшие военнослужащие прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Всего в воскресенье, 10 мая, из Италии были совершены два рейса, которыми в Россию доставили 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

С 22 марта по 7 мая 2020 года специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.

В частности, обработаны 120 зданий и сооружений, более 1 млн. 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений, а также свыше 500 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

С началом функционирования полевого госпиталя в Бергамо, 6 апреля, российские военные медики приняли на лечение 115 заболевших COVID-19, среди которых 76 пациентов выздоровели и выписаны.

Уточняется, что для работы в полевом госпитале были задействованы 8 врачебно-сестринских бригад в составе 32 медицинских специалистов, которые осуществляли прием и лечение больных в отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в 3 смены.