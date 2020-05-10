На Ставрополье мужчина бросил гранату в людей, отмечавших день рождения
По предварительным данным, в результате случившегося пострадали 11 человек.
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В Ставропольском крае в поселке Приэтокский Георгиевского городского округа неизвестный мужчина бросил в шумную компанию гранату. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
«В одном из частных домовладений Георгиевского городского округа граждане праздновали день рождения. На фоне бытового конфликта неизвестный бросил во двор неустановленное взрывное устройство.», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, во дворе веселились около 11 человек, из которых в результате взрыва пострадали одиннадцать.
Злоумышленник задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.