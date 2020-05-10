Женщина с COVID-19 сбежала из больницы в Сочи

Прилетевшая из Москвы в Сочи женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы и находится в розыске. Об сообщает оперштаб Краснодарского края.

Согласно данным, инфицированная прибыла в Сочи 25 апреля и была помещена в обсерватор, где у нее были взяты анализы на COVID-19, по результатам которых 5 мая диагноз был подтвержден.

Женщина была переведена в городскую больницу 2.

«В ночь с 8 на 9 мая пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы. В настоящее время женщину разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу здоровью окружающих», - отмечается в сообщении оперштаба.

По решению главы региона на Кубани был продлен режим самоизоляции до 23 мая.

Согласно последним данным, в России за последние сутки были заражены коронавирусом 11 012 человек, всего - 209 688.