Клубы черного дыма: кадры крупного пожара на севере Берлина
По данным берлинской пожарной службы, горят несколько складов.
© Видео: Óscar Peraza twitter © Фото: Óscar Peraza twitter
В воскресенье, 10 мая, в пригороде Берлина возле аэропорта Тегель произошел крупный пожар. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых зафиксированы черные клубы дыма и яркие языки пламени, которые видны из разных концов города.
«Горят несколько складов. На месте борются с огнем в нескольких направлениях 110 сотрудников», - сообщила пожарная служба Берлина в Twitter.
Представители пожарной службы сообщили, что загорелись несколько складов на Флорштрассе на севере города. Полиция перекрыла несколько улиц. Местных жителей призывают избегать опасного участка, а также держать закрытыми окна и двери и отключить системы вентиляции и кондиционеры.