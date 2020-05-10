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В Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая

Тамара Астапенкова
22:38 10.05.2020
Премьер-министр страны в своем обращении к нации сообщил, что будет разрешено заниматься спортом на улице, загорать и передвигаться на автомобиле.
В Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая
© Фото: XinHua globallookpress

В Великобритании с 13 мая начнут смягчать ограничительные меры по коронавирусу. Об этом сообщил в воскресенье, 10 мая, премьер-министр страны Борис Джонсон во время телевизионного обращения к нации.

«С этой среды мы разрешим людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице, вы можете загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места», - заявил Джонсон.

Премьер отметил, что люди, кто не может возможность работать из дома, смогут вернуться на рабочие места. Если позволит эпидемиологическая обстановка в стране, то с 1 июня начнут работать магазины, а с 1 июля некоторые отели.

«Но время отменять карантин еще не пришло. Пока мы делаем осторожные шаги, изменив действующие ограничения», - сказал глава британского правительства.

Джонсон также предупредил, что в случае ухудшении обстановки по коронавирусу, все ограничения могут вновь вернуться, а штрафы за нарушение будут увеличены.

Общенациональный карантин был объявлен в Великобритании в конце марта. Все это время британцам можно было выходить на улицу только для того, что отправиться на работу, обратиться за медицинской помощью или сходить за продуктами в магазин.

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