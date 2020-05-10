В Москве за сутки от COVID-19 умерли 56 человек

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число жертв пандемии в столице возросло до 1124 человек.

В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте. Такое решение было принято в связи с тем, что после майских праздников возобновят работу промышленные и строительные предприятия, что может повлечь за собой увеличение количества людей на улицах и в транспорте.

За появление в общественных местах без масок и перчаток предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.