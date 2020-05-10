Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч человек

В мире число погибших людей с коронавирусной инфекцией превысило 280 тысяч человек. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, специалисты которого мониторят и суммируют данные властей, СМИ и других источников.

По данным Университета, общее число выявленных случаев инфицирования достигло 4 055 863 человек. В мире скончались 280 507 пациентов с коронавирусом. Вылечились

1 386 631 человек.

В мире количеству инфицированных и умерших людей с коронавирусом лидируют США. В стране зарегистрировано 1 309 550 случаев заражения, скончались – 78 795 человек. На втором месте находится Испания, там общее количество выявленных заражений составляет 223 578 человек, стали жертвами болезни – 26 478 пациентов. На третьем месте находится Италия, в которой зарегистрированы 218 268 человек с коронавирусом, умерли – 30 395 пациентов. В Великобритании общее число зафиксированных случаев заражения составляет 216 525 человек, умерли – 31 662 инфицированных коронавирусом.