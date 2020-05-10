Кабмин выделил 3,8 миллиарда рублей на поддержку Минкульта, Эрмитажа и Большого театра

Российское правительство выделило министерству культуры 3,8 миллиарда рублей на поддержку Большого театра, Эрмитажа и других учреждений, которые были вынуждены приостановить свою работу в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие распоряжение опубликовано 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минкультуры России, федеральному государственному бюджетному учреждению культуры “Государственный Эрмитаж” и федеральному государственному бюджетному учреждению культуры “Государственный академический Большой театр России” в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 3 808 500 тыс. рублей», - говорится в документе.

В распоряжении оговаривается, что субсидии будут предоставляться по результатам мониторинга финансового состояния и оценки потребностей государственных учреждений культуры.

Кабмин также утвердил меры для поддержки системообразующих предприятий, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, и претендующих на государственную помощь в 2020 году.