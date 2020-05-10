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«Пробирает до слез»: Путин рассказал о впечатлившей его картине о войне

Тамара Астапенкова
19:45 10.05.2020
Речь идет о полотне «Рабовладельцы» Тараса Гапоненко.
«Пробирает до слез»: Путин рассказал о впечатлившей его картине о войне
© Фото: Фонд РОМИИ Тарас Гапоненко

Владимир Путин рассказал о картине, посвященной Великой Отечественной войне, которая оказала на него наибольшее эмоциональное впечатление. Полотно «Рабовладельцы» Тараса Гапоненко «пробрало до слез», признался президент в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы государства, на картине изображен гитлеровский солдат, который убирает в кобуру пистолет. На снегу лежит убитая женщина, на груди которой плачет маленький ребенок.

«Это пробирает прямо до слез», - рассказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что если бы не была одержана победа над фашистами, то «в конечном итоге это означало бы просто прекращение нации как таковой, этноса, русского этноса, так же, как и других этносов, населявших Советский Союз».

Владимир Путин также заявил, что сегодня России не нужна никакая пропаганда, чтобы помнить о подвигах дедов и отцов в Великой Отечественной войне. И что движение «Бессмертный полк» свидетельствует об этом.

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