В Рыбинске Волга затопила набережную: видео

В городе Рыбинске Ярославской области уровень паводковых вод превысил критические отметки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В связи с продолжительным выпадением обильных осадков в бассейне Верхней Волги началось развитие дождевого паводка, что привело к увеличению притока воды к Верхневолжским и Горьковскому водохранилищам», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 10 мая, в Рыбинске затоплен нижний ярус Волжской набережной, а также эстакада пригородного речного причала. В МЧС предупредили, что возможно частичное затопление объектов, расположенных в пониженных частях поймы.

Сообщается, что уровень воды поднимается не только в Волге, но и малых реках, которые протекают по Рыбинскому, Ярославскому, Некрасовскому и Тутаевскому районам.