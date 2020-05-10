В Китае вновь появилась зона с повышенной угрозой распространения коронавируса

В Китае, в северо-восточной провинции Цзилинь, городской уезд Шулань признан зоной высоко риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе администрации провинции.

В субботу, 9 мая, в Шулане был зафиксирован случай локального группового заражения. За последние сутки в Китае было выявлено 14 случаев инфицирования, что стало самым высоким показателем с 11 марта. В провинции Цзилинь зарегистрировано 12 заболевших. Сообщается, что все инфицированные являются членами одной семьи.

Также выявлен новый случай заражения в городе Ухане, в котором произошла вспышка коронавируса. По информации Национальной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, зараженный находится в тяжелом состоянии. Еще у 17 человек, у которых выявлен коронавирус, болезнь протекает без симптомов.