В Сингапуре на борьбу с коронавирусом привлекли робопса

В Сингапуре появился необычный робот-собака, который начал патрулировать парк Бишан-Анг Мо Кио. Робопес напоминает гуляющим людям о важности соблюдения социальной дистанции.

Желтый робот-собака оснащен специальными камерами, которые передают данные в Управление по национальным паркам Сингапура. Там оценивается обстановка и число посетителей в зеленых зонах.

Если робопес обнаружит нарушение социальной дистанции или слишком большое скопление людей, то на нем появится специальная надпись с предложением отойти на расстояние не менее метра. Необычному роботу дали кличку Spot. Местные власти утверждают, что робопес не собирает личные данные и не использует систему распознавания лиц.

В Сингапуре, по последним данным, общее число зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 составило 22 460 человек.