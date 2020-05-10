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От Победы до счастья: как ветеранам ВОВ Пудовым удалось прожить более 70 лет вместе

Даниил Левин
18:20 10.05.2020
Сейчас у Николая Петровича и Евгении Николаевны большая семья: родственники, чтобы навестить ветеранов, приезжают в Москву из разных городов страны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Супруги Евгения Николаевна и Николай Петрович Пудовы вот уже семьдесят два года встречают гостей вместе. Любовь ветеранов Великой Отечественной войны проверку временем точно выдержала.

На двоих им почти двести лет. Но во время интервью, словно в молодые годы,  Николай Петрович с трепетом смотрит на жену, а Евгения Николаевна раз за разом нежно кладет руку на колено мужа.

Супруги познакомились в Германии сразу после войны. Она после освобождения из концлагеря трудилась в столовой для красноармейцев. Он продолжал службу в артиллерии. Часть располагалась в пятидесяти километрах от места работы будущей жены. Когда только познакомились, к Евгении молодой офицер приезжал  на трофейном мотоцикле.

Таких встреч красавцев в форме и юных цветущих девушек в те военные годы случалось немало. Вот только не для всех фронтовая любовь сложилась счастливо. В начале боевых действий Людмилу Охотникову эвакуировали из Севастополя. На корабле из-за качки юной сотруднице гидрографического отдела Черноморского флота не здоровилось. О хрупкой девушке стал заботиться один из штурманов.

«Этот вот парень приходил, мы с ним общались. Но общались как - очень… это была вроде такая любовь, но ещё не любовь, что-то в этом роде», - вспоминает ветеран ВОВ Людмила Охотникова.

Во время очередного выхода в море корабль, на котором служил молодой офицер, затонул после вражеской атаки. Вторым возлюбленным Людмилы Петровны тоже стал штурман - подводной лодки. Счастливы они были недолго.

«Эта лодка вышла на задание и не вернулась. На этом кончилась моя вторая любовь», - делится воспоминаниями пожилая женщина.

Только в конце войны кавалер ордена Красной Звезды встретила того, с кем  будет вместе больше полувека. У Людмилы Охотниковой двое сыновей, внуки и правнуки.

Семья Пудовых - тоже большая. Чтобы навестить Николая Петровича и Евгению Николаевну, родственники приезжают в столицу из разных городов. Уважение к старшим в этой дружной семье на первом месте. А еще особая забота женщин о мужчинах и трепетное отношение к родителям.

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