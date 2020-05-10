Главврач больницы в Коммунарке рассказал о статистике использования ИВЛ

Из 125 законченных случаев использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке успешное отлучение произошло только у 17 пациентов. Об этом рассказал главный врач лечебного учреждения Денис Проценко.

«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», - написал медик на своей странице в Facebook.

Главврач добавил, что 30% пациентов, получивших ИВЛ, поступали в реанимационное отделение по «скорой», в обход приемного отделения, 21% - переводом из других больниц, 49% - из госпитального отделения при ухудшении самочувствия.

Проценко также сообщил, что средний возраст пациентов, которым применяли ИВЛ - 63,9. При этом он уточнил, что минимальный возраст составляет 27 лет, максимальный - 94.

В настоящий момент в России официально зарегистрировано 209 688 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 34 306 пациентов, скончались - 1 915.