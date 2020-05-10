В воскресенье, 10 мая, в Нижнем Новгороде на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля сошел оползень. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о сходе грунта на склоне под стенами Нижегородского кремля поступило в 11.30. На место происшествия была выслана оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

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«Движение по Зеленскому съезду не нарушено. Применения сил и средств от МЧС России по Нижегородской области не требуется», - говорится в сообщении.

В марте этого года в Нижнем Новгороде оползень сошел на Похвалинском съезде. Тогда сошла крупная часть склона, было перекрыто движение автотранспорта и огорожена территория.