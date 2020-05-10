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В Кремле анонсировали совещание Путина по коронавирусу

Тамара Астапенкова
17:10 10.05.2020
Ожидается, что в ходе совещания будет обсуждаться возможность продления режима самоизоляции.
В Кремле анонсировали совещание Путина по коронавирусу
© Фото: Пресс-служба президента

В понедельник, 11 мая, Владимир Путин проведет совещания по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание по ситуации с коронавирусом», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Ожидается, что на совещании будет обсуждаться вопрос о возможности продления режима нерабочих дней после 12 мая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры из-за коронавируса могут быть продлены до июня. Однако решение о продлении режима самоизоляции будет приниматься только на основе анализа эпидемиологической ситуации после майских праздников.

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