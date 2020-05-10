В Кремле анонсировали совещание Путина по коронавирусу

В понедельник, 11 мая, Владимир Путин проведет совещания по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание по ситуации с коронавирусом», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Ожидается, что на совещании будет обсуждаться вопрос о возможности продления режима нерабочих дней после 12 мая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры из-за коронавируса могут быть продлены до июня. Однако решение о продлении режима самоизоляции будет приниматься только на основе анализа эпидемиологической ситуации после майских праздников.