4 тысячи рублей: в Санкт-Петербурге вводят штрафы за выход на улицу без маски и перчаток

С 12 мая в Санкт-Петербурге вводятся штрафы за появление в общественных местах и на транспорте без масок и перчаток. Об этом сообщили в Комитете по вопросам правопорядка и безопасности.

«Для тех, кто будет игнорировать данные правила безопасности предусмотрен штраф 4 тысячи рублей (статья 8-6-1 Закона Санкт-Петербурга об административных правоотношениях)», - говорится в сообщении.

Особое внимание к соблюдению масочного режима будет уделяться в магазинах и общественном транспорте, в такси и на улице.

О введении обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте власти Санкт-Петербурга анонсировали в середине прошедшей неделе. Каких-то особых требований к индивидуальным средствам защиты нет. Маски могут быть, как медицинские, так и тканевые. Тоже самое касается и перчаток.