МИД: РФ хочет провести серьезный разговор с США из-за искажения итогов разгрома нацизма и роли в этом СССР

Россия намерена провести серьезный разговор с американскими официальными лицами в связи с искажением США итогов разгрома гитлеровской Германии и роли в этом СССР. Такое заявление сделали в российском МИД.

Дипломаты отметили, что непрекращающиеся попытки фальсифицировать результаты победы над нацизмом и принизить вклад России в это вызывают крайнее возмущение.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», - сказано в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее в на официальных страницах Белого дома в Instagram и Twitter появились публикации, в которых победителями нацизма назывались только Соединенные Штаты и Великобритания, а Советский Союз никак упомянут не был.

Комментируя эти сообщения в МИД РФ подчеркнули, что в канун священного праздника у чиновников из США не нашлось смелости и желания хотя бы полусловом воздать должное несомненной роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понес в годы Великой Отечественной войны народ СССР во имя всего человечества.