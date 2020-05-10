Кабмин утвердил меры поддержки системообразующих предприятий на фоне COVID-19

Российское правительство утвердило меры и правила для поддержки системообразующих предприятий, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции, и претендуют на государственную помощь в 2020 году. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

К системно значимым предприятиям уже отнесены 1151 организация, которые включены в соответствующие отраслевые перечни.

«Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов», - говорится в документе.

Компании, чтобы претендовать на одну или несколько мер поддержек, должны соответствовать нескольким условиям. Организация должна быть российской, а доля иностранного капитала в ней не превышать 50%. На предприятии должен быть проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности и стресс-тестирование.

«На дату подачи заявки совокупная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет не превышает 10 тысяч рублей и нет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет ранее полученных субсидий», - уточняется в документе.

Кроме того, системообразующее предприятие должно подать заявление в отраслевое министерство и в Минэкономразвития, а также составить и дать обязательство по выполнению программы мероприятий по оптимизации расходов при получении мер поддержки.