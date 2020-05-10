До 25 градусов тепла: синоптики ожидают в Москве потепление

В Москве на предстоящей рабочей неделе ожидается потепление до +25 градусов. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Циклон стоит где-то в районе Нижнего Новгорода,. Фонты проходят Владимирскую область и немного цепляют восток, северо-восток Московской области, поэтому кратковременные дожди на сегодня ожидаются. Дальше циклон потихоньку уходит», - рассказал Цыганков.

По прогнозам, в ближайшие два дня в Московском регионе ожидается теплая температура. В ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже 9 – 12 градусов тепла. Днем воздух в столице может прогреваться от +20 до +24 градусов, а в центре города – до + 25 градусов, пишет RT.

Однако уже к среде синоптики ожидают похолодание. Ночью температура будет находиться в диапазоне 3 – 5 градусов тепла, днем от +7 до +12 градусом. Ожидается, что в четверг и пятницу температура будет ниже нормы на 3 – 4 градуса.

Ранее метеорологи оценили возможность засухи предстоящим летом в России. По оценкам специалистов, в марте апреле на на юге европейской территории России выпало небольшое количество осадков, и их дефицит наблюдался еще с осени. Однако в мае на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа и Краснодарском крае идут интенсивные дожди. Поэтом говорить о засухе пока преждевременно.