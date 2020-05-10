С 12 мая в Москве откроют почти половину закрытых из-за коронавируса вестибюлей метро

Почти половина закрытых из-за пандемии коронавируса вестибюлей столичного метро откроют с 12 мая. Об этом сообщил, заместитель мэра Москвы, главы департамента транспорта Максим Ликсутов.

«С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тыс. человек в сутки», - сообщил Ликсутов.

С 3 мая были временно закрыты 45 вестибюлей московского метро в связи с введенными ограничениями из-за распространения COVID-19. В общей сложности были закрыты 78 вестибюлей, на которых был зафиксирован наибольший отток пассажиров по сравнению с обычной загруженностью города.

Также в столичном департаменте транспорта напомнили, что в вестибюлях станций были установлены для дезинфекции рук бесконтактные санитайзеры.