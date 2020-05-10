«Смотрел на Жукова с любопытством»: как проходил процесс подписания безоговорочной капитуляции Германии

Подписание капитуляции стало официальным окончанием Великой Отечественной войны. Тогда свидетелями этого исторического события стали не только представители союзных государств: СССР, Франции, Великобритании и США, но и военные корреспонденты. Среди них был Константин Симонов. Он начал войну в 1941 году. Ходил в разведку, на подводной лодке участвовал в минировании портов. Уже после войны он издал свои дневники, где и описал в том числе и сам процесс подписания капитуляции. Что было бы, если бы Константин Симонов тогда переливал все в прямой эфир?

Сын знаменитого писателя и военного корреспондента - Алексей Симонов специально для телеканала «Звезда» прочитал отрывки из книги «Разные дни войны» и поделился собственными воспоминаниями о тех людях, которые присутствовали при этом историческом событии.

«Мне довелось знать большое количество людей, которые присутствовали при этой акции. В зале а это время из моих знакомых были: Роман Кармен, Александр Кривицкий, Евгений Долматовский, ну соответственно Константин Симонов. Ещё я не помню, кто... боюсь наврать. Кто-то из фотографов там тоже был», - рассказал Алексей Симонов.

В дневниках его отца огромное количество деталей, которые создают атмосферу этого исторического события. Константин Симонов заметил, что при входе в зал представитель нацисткой Германии Кейтель сделал движение рукой с фельдмаршальским жезлом. Военному корреспонденту этот жест напомнил «гимнастику с гантелями».

Обратил внимание Симонов и на поведение германской делегации. Кейтель, пока шла подготовка к подписанию капитуляции, по воспоминаниям корреспондента, «смотрел на Жукова с любопытством».

Казалось бы, что германская делегация будто до последнего не верит, что поражение вот оно и отделяет от него всего несколько подписей. Потому что сначала Кейтель спокоен, но когда ему предлагают наконец подписать документ, Симонов отмечает, что теперь «лицо Кейтеля становится страшным».

Говоря о значении этого акта для войны, Алексей Симонов, подчеркивает, что несмотря на то, что на капитуляцию не приехали ни Эйзенхауэр, ни Черчиль, все равно именно этот документ стал финальной точкой самой кровопролитной войны.