На Кубани продлили введенные из-за коронавируса ограничения
Губернатор региона распорядился предоставить ему конкретные предложения по поддержке населения и юридических лиц в условиях ограничительных мер.
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Карантин в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая. Такое решение принял глава региона Вениамин Кондратьев.
«Все ограничительные мероприятия будут работать в том же режиме. Ни послаблений, ни ужесточений не будет», - уточнил губернатор на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
К 12 мая Кондратьев поручил предоставить ему конкретные предложения по поддержке населения и юридических лиц в условиях ограничений.
В настоящий момент в России официально зарегистрировано 209 688 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 34 306 пациентов, скончались - 1 915.