Роскосмос подтвердил разрушение топливного бака на орбите

После анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве, в Роскосмосе подтвердили разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«По имеющимся данным, разрушение произошло 8 мая 2020 года в интервале времени 08:00 — 09:00 мск в акватории Индийского океана (90,2 в.д. 45,0 ю.ш.)», - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты Роскосмоса ведут детальный сбор всей измерительной информации, уточняют параметры орбит обнаруженных фрагментов, а также анализ их достоверности.

Ранее о взрыве 8 мая топливного бака разгонного блока «Фрегат-СБ» сообщила пресс-служба 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. В заявлении говорилось, что бак разлетелся на 65 обломков. До взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и использовался при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектор-Р» в июле 2011 года.