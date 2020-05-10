Путин заявил, что Россия абсолютно защищена от любых посягательств извне

Россия сегодня абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне. Об этом заявил Владимир Путин в интервью «Москва. Кремль Путин».

Видео, опубликованное в воскресенье, 10 мая, было записано еще в ноябре 2019 года, во время поездки президента в Ботлих на празднование 20-летия победы над террористическими формированиями. Говоря о тех событиях, глава государства отметил, что если бы не удалось сохранить целостность страны, то РФ ждало бы печальное будущее.

В этой же программе президент сообщил, что даже в тяжелейшие времена народ страны всегда был сплоченным.

«У нашего народа всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет, у нас нет третьего какого-то промежуточного варианта», - сказал Путин.

По словам президента, причина этому кроется в патриотизме российских граждан. Во все времена они готовы были постоять за свое Отечество. В этом президент видит национальную идею народа.