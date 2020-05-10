Путин: «Бессмертный полк» свидетельствует о том, что россиянам пропаганда не нужна

Не нужно никакой пропаганды, чтобы россияне помнили о героических подвигах своих предков в Великой Отечественной войне. Об этом заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране – “Бессмертный полк”, говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках», - сказал президент РФ.

Он дополнил, что шествие «Бессмертного полка» связывает наших людей с фронтовиками и поднимает их в собственных глазах, настолько, чтобы не забывать о самом главном. Владимир Путин также отметил, что сегодня Россия абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне.