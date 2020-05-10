Свечи и фонарики в окнах, песни под окном: как в городах России отметили 75-летие Великой Победы

Тридцать артиллерийских залпов в честь юбилея Великой Победы как завершающий аккорд большого праздника, отзвучавшего, отгремевшего по всей стране. Орудия, которые салютовали празднику в Калининграде 75 лет назад громили последнюю гитлеровскую цитадель, город-крепость Кенигсберг, до той поры считавшийся неприступным.

Россияне отметили это праздник все вместе. Несмотря на то, что не было возможности выйти на улицы и встать в строй «Бессмертного полка», каждый мог открыть окно, взять в руки портреты воевавших родственников и присоединиться к акции.

Главную песню праздника пели вместе Калининград и Новосибирск, Омск и Нижний Новгород, Сахалин и Камчатка, Москва и Санкт-Петербург, врачи и спасатели, артисты театра и кино, и сам Лев Лещенко, чей голос впервые в этот день звучал не с большой сцены.

В Ростове-на-Дону волонтеры Победы поздравили Петра Демидовича Бицутина. Ветеран Великой Отечественной войны через полтора месяца отметит столетний юбилей. Ростовчане пообещали, что гостей в этот день у него будет еще больше.

«Мы всем двором снова поем у вас во дворе», - рассказали волонтеры.

А в Нижнем Новгороде напротив окон Александра Николаевича Шевченко накануне праздника появился новый стрит-арт объект - огромный портрет ветерана. Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны спустился во двор, чтобы послушать любимую «Катюшу».

Когда стемнело, миллионы окон по всей стране зажглись огнями фонарей Победы. Всероссийская акция памяти еще раз объединила всех: подойти к окну или выйти на балкон, зажечь фонарик, свечу или просто включить подсветку смартфона и снова подпевать лейтмотиву праздника.

В рамках акции «Свеча Победы» самое массовое построение организовали военнослужащие Еланского гарнизона Центрального военного округа. Почти 300 курсантов окружного учебного центра и личного состава ракетной бригады построились на плацу со свечами в руках. Фраза из 13 букв, которую можно полностью увидеть только с большой высоты: «75 лет мы помним».