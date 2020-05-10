Путин: память о Победе в Великой Отечественной войне навсегда останется у народа России

Историческая память о событиях Великой Отечественной войны и триумфальной Победе в ней навсегда останутся с российским народом. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

«Безусловно, историческая память у нашего народа останется навсегда, у меня нет никаких сомнений в этом. Потому что все события Великой Отечественной войны и ее окончание победой - это триумф русского народа и всех народов Советского Союза», - заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства подчеркнул, что память о Победе останется не просто на долгие годы, а именно навсегда. При этом Путин напомнил, что Россия в составе СССР пострадала больше других республик, так как почти 70% всех потерь приходится именно на РСФСР.