Стратегический щит Родины: Цаликов вручил дипломы выпускникам Военной академии РВСН

Выпускники Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получили дипломы из рук первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Он также зачитал поздравление выпускникам от имени Сергея Шойгу и вручил золотые медали отличникам.

Цаликов отметил, что выпускной отмечается в знаменательный день – «день 75-летия Великой Победы в самой страшной войне, которую когда-либо знало человечество».

«Сегодня вы пополнили ряды российских офицеров. Несколько лет назад вы выбрали для себя целью жизни военную службу, и этот выбор реализуется на уровне того, что вы, научившись, пойдете в войска. В войска, которые обеспечивают стратегический щит нашей родины», – сказал в напутственном слове первый замминистра.

В этом году академия выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Еще более 700 офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии. Дипломы с отличием получили более 150 офицеров.

В 2020 году учебное заведение отметит 200-летний юбилей. Академия готовит офицерские кадры не только для РВСН, но и для других видов и родов войск, а также почти всех силовых структур. За свою историю старейшее учебное заведение страны подготовило более 55 тысяч офицеров.