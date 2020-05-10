В Москве скончались 58 человек с коронавирусом

В Москве скончались 58 человек с диагностированным коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Таким образом, число жертв болезни достигло 1068 человек. За предыдущие сутки в Москве ушли из жизни 54 пациента с COVID-19.

В оперативном штабе напомнили, что в столице действует режим самоизоляции, который обязаны соблюдать все жители города. При проявлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача, так как самолечение может быть опасным.