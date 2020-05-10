«Были всегда на фронтах»: Константин Райкин рассказал удивительные истории с гастролей своего отца во время войны

История театра миниатюр, театра Аркадия Райкина очень связана с войной. Об этом телеканалу «Звезда» в рамках проекта «Дорога памяти» рассказал сын сатирика Константин Райкин.

«Папа про это рассказывал, он даже шутил на эту тему. Он рассказывал: «22 июня 1941 года у нас должны были начаться гастроли в Днепропетровске. Я не знаю, как об этом узнал фюрер, но 22-го он начал бомбить Днепропетровск». Они все время были на фронтах. И они лезли в самые горячие точки, в самые опасные места. Там даже были иногда почти мистические истории. Например, когда они должны были приехать в какое-то место, и перед самым их приездом в этот дом попадал снаряд, и дом этот разрушался. Или они выступали, уезжали, и тут же был какой-то артобстрел, и клуб был разгромлен. Как будто их судьба как-то оберегала. У папы есть несколько боевых орденов. Вообще, когда он выходил в каком-то костюме как фронтовик, вдруг оказывалось, что на его пиджаке просто нет места, он был весь в орденах. Это производило, конечно, очень большое впечатление, потому что он представитель вроде как совершенно мирной профессии», - сообщил художественный руководитель театра «Сатирикон».