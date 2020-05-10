«Без мяса страуса и жирафа»: шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

Блюда, которые подают на приемах от имени президента России, достаточно традиционные. Об этом рассказал бывший генеральный директор комбината питания «Кремлевский», глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, отметив, что в меню нет страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь - исключительно российского производства.

«Никаких запрещенных продуктов нет. Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России и крокодильи фермы, и страусиные», - приводит РИА Новости его слова.

Бухаров отметил, что меню на приемах в Кремле - всегда очень традиционно, «по большому счету консервативно, но в современном смысле».

Выбор же блюд, по словам экс-гендиректора комбината питания «Кремлевский», происходит совместно: протокол президента обговаривает с комбинатом или с привлеченным рестораном блюда и их подачу.

Бухаров также сообщил, что в случае если среди гостей ожидаются мусульмане или иудеи, в блюдах не используется свинина.