Пираты не выдвигали требований по похищенным в порту Луба россиянам

Пираты пока не выдвигали требований по поводу похищенных с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее граждан России. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Камеруне

«В порту города Луба флибустьеры атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян. До настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали», - написали дипломаты на странице дипмиссии в Facebook.

В сообщении отмечается, что в связи с инцидентом посольство постоянно контактирует с компетентными властями Экваториальной Гвинеи, а также с представителями судовладельца.

Ранее стало известно, что пираты похитили двоих россиян с судна Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи.