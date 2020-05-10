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Донецк отметил годовщину Великой Победы салютом: видео

Ян Брацкий
01:12 10.05.2020
В честь юбилея Великой Победы в самопровозглашенной Донецкой Народной республике состоялся самый масштабный в ее истории автопробег.
Донецк отметил годовщину Великой Победы салютом: видео
© Фото: Bachurina Ka vk

Жители Донецка отметили 75-летие Великой Победы над нацизмом праздничным салютом. Он прогремел ровно в 22:00 и был организован сразу на двух городских площадках: на площади Ленина и на стадионе «Шахтер».

Горожане стали свидетелями яркого зрелища, небо окрасилось сиянием множества разноцветных огней. Салют длился около 10 минут и был виден и слышен практически из всех уголков Донецка.

Многочисленные записи ярких торжеств горожане размещают в социальных сетях. Стоит отметить, что одновременно с праздничным салютом в городе состоялась акция «Фонарики Победы», которая также была анонсирована в соцсетях. Каждый желающий мог зажечь свечу на окне в память о герое Великой Отечественной войны.

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