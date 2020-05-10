Донецк отметил годовщину Великой Победы салютом: видео

Жители Донецка отметили 75-летие Великой Победы над нацизмом праздничным салютом. Он прогремел ровно в 22:00 и был организован сразу на двух городских площадках: на площади Ленина и на стадионе «Шахтер».

Горожане стали свидетелями яркого зрелища, небо окрасилось сиянием множества разноцветных огней. Салют длился около 10 минут и был виден и слышен практически из всех уголков Донецка.

Многочисленные записи ярких торжеств горожане размещают в социальных сетях. Стоит отметить, что одновременно с праздничным салютом в городе состоялась акция «Фонарики Победы», которая также была анонсирована в соцсетях. Каждый желающий мог зажечь свечу на окне в память о герое Великой Отечественной войны.