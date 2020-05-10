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Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Роман Захаров
12:57 10.05.2020
Условием для получения субсидии будет сохранение предприятием не менее 90% сотрудников.
Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Правительство России решило выделить свыше 81 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов.

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», - сказано в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В сообщении подчеркивается, что поручение о помощи малому и среднему бизнесу отдал президент России Владимир Путин.

Нужно отметить, что условием для получения субсидии будет сохранение предприятием не менее 90% сотрудников.

По подсчетам кабинета министров, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.

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