Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Правительство России решило выделить свыше 81 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов.

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», - сказано в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В сообщении подчеркивается, что поручение о помощи малому и среднему бизнесу отдал президент России Владимир Путин.

Нужно отметить, что условием для получения субсидии будет сохранение предприятием не менее 90% сотрудников.

По подсчетам кабинета министров, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.