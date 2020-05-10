В Минпросвещения назвали эпидемиологические требования по проведению ЕГЭ
Школьников советуют рассаживать на большом расстоянии друг от друг и измерять температуру.
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Рассадка школьников на большом расстоянии друг от друга, измерение температуры и санитарная обработка рук. Такие требования для проведения Единого государственного экзамена разработали министерство просвещения и Роспотребнадзор.
«Мы подготовили требования зигзагообразной рассадки на ЕГЭ. При этом термометрия, обработка рук», - рассказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
Что касается сроков проведения ЕГЭ, то решений о переносе пока нет, отметил замглавы Минпросвещения. Ведомство будет принимать соответствующее решение после 12 мая.