В Минпросвещения назвали эпидемиологические требования по проведению ЕГЭ

Рассадка школьников на большом расстоянии друг от друга, измерение температуры и санитарная обработка рук. Такие требования для проведения Единого государственного экзамена разработали министерство просвещения и Роспотребнадзор.

«Мы подготовили требования зигзагообразной рассадки на ЕГЭ. При этом термометрия, обработка рук», - рассказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

Что касается сроков проведения ЕГЭ, то решений о переносе пока нет, отметил замглавы Минпросвещения. Ведомство будет принимать соответствующее решение после 12 мая.