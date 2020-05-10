В Минпросвещения оценили возможность отмены ОГЭ

В России могут отменить Основной государственный экзамен (ОГЭ), но данный вариант рассматривается на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. Такое заявление сделал заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Мы рассматриваем различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации», - объяснил замглавы Минпросвещения в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глушко также сообщил, что новый учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате.

Кроме того, по словам замруководителя ведомства, в ближайшее время полный уход от очного среднего образования в нашей стране не ожидается.