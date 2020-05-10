В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом на водоемах

На открытых водоемах резко возрастают шансы заразиться бактериальной или паразитной инфекцией. Однако подхватить коронавирус практически невозможно. Об этом сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Дело в том, что COVID-19 живет в клетках человека, а на разных поверхностях и в окружающей среде его жизнеспособность ограничена.

«При нагревании от тридцати градусов и выше он теряет свою инфекционную активность. Таким образом, вероятность заразиться контактным путем в жаркую погоду минимальна», - сказал Лебедев «Российской газете».

Эксперт добавил, что коронавирус погибает при температуре от 70 градусов.

Напомним, что в России, по данным на 10 апреля, зафиксировано 209 688 случаев заражения COVID-19, 34 306 пациентов выздоровели, 1915 скончались.