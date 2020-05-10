В Минпросвещения РФ озвучили планы на начало нового учебного года

Новый учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате. Такое заявление сделал заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

При этом он добавил, что в ближайшее время полный уход от очного среднего образования в нашей стране не ожидается.

«Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно», - сказал заместитель главы Минпросвещения в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Нужно отметить, что сейчас в РФ лишь 15% школ готовы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме.