В Минпросвещения РФ озвучили планы на начало нового учебного года
Переноса начала учебного года с 1 сентября на другую дату в настоящий момент не ожидается.
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Новый учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате. Такое заявление сделал заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
При этом он добавил, что в ближайшее время полный уход от очного среднего образования в нашей стране не ожидается.
«Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно», - сказал заместитель главы Минпросвещения в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
Нужно отметить, что сейчас в РФ лишь 15% школ готовы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме.