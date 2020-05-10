СМИ: россиянин похищен пиратами еще с одного судна в Гвинейском заливе

Недалеко от города Малабо, расположенного в Экваториальной Гвинее, пиратами было совершено нападение на транспортное судно RIO MITONG, которое ходит под флагом Коморских островов.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на посольство РФ, среди заложников есть гражданин России, еще двое членов экипажа находятся в госпитале.

«На борту находилось трое граждан, похищен электромеханик, россиянин. Двое раненых находятся в госпитале», - сказал собеседник агентства.

В посольстве добавили, что контакт с похитителями пока не установлен.

Согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки корабль прибыл в порт Малабо.



