Илон Маск на русском языке обругал бывшего американского министра
Американский бизнесмен Илон Маск обругал бывшего министра труда США Роберта Райха. Возможно, данная новость не заслуживала бы внимания, если бы известный изобретатель не сделал это на русском языке.
В своем Twitter Райх высказал мнение, что Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Экс-министр подчеркнул, что это является капитализмом «в худшем его проявлении».
«Идиот», - коротко на русском языке прокомментировал публикацию Маск.
В марте этого года Илон Маск отметился другим скандальным поступком. Он назвал глупостью панику по поводу коронавируса и усомнился в опасности заражения своих подчиненных. Сотрудникам своей компании он разослал письма, в которых указал, что COVID-19 не входит даже в первую сотню главных угроз для жизни американских граждан.