Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 11 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 11 012. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что более 4 674 (42,4%) случаев инфицирования выявлены как бессимптомные.

Таким образом, общее количество официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в нашей стране сейчас составляет 209 688.

За время пандемии от коронавируса в России скончались 1 915 человек. Выздоровели - 34 306.