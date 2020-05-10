Владимир Путин заявил, что видит российскую национальную идею в патриотизме. Но он, по мнению президента, не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Об этом глава государства сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», - сказал президент.

Путин отметил, что патриотизм заключается в посвящении себя развитию страны и ее движению вперед.