Салют в честь 9 Мая в Калининграде прошел под залпы штурмовавших Кенигсберг пушек

Торжественные мероприятия в Калининграде в честь 75-й годовщины Победы завершились салютом под звуковое сопровождение пушек ЗИС-3 образца 1942 года. В городе прозвучало 30 артиллерийских залпов.

Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года.

«Спустя 75 лет после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществили звуковое сопровождение праздничного салюта благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле», - рассказали в Минобороны России.

Первый опытный образец пушки ЗИС-3, главным конструктором которой является Василий Грабин, выпущен 22 июня 1941 года. ЗИС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы войны. В послевоенное время пушки долго состояли на вооружении Советской Армии, а также активно экспортировались за рубеж.