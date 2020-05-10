«Катюша» и «Смуглянка»: жители московской многоэтажки исполнили военные песни со своих балконов

Жители многоэтажки на улице Авиамоторной на юго-востоке Москвы подарили ветеранам на 9 Мая песни. Хор исполнил «Катюшу», «Смуглянку» и «Темна ночь» с балконов, украшенных знаменами Победы.

По словам одного из организаторов акции Льва Хлыновски, идея необычного подарка родилась спонтанно - сначала ветеранам хотели преподнести цветы и конфеты, но в процессе поиска презентов пришла мысль сделать нечто более глобальное.

«Мы пошли собирать людей для того, чтобы встретиться в десять часов утра и сразу, без репетиций, мы заняли балконы, я запел песню "Катюша". Меня все поддержали и мы начали петь хором. Это продолжалось очень долго и никто не хотел расходиться», - рассказал он.

Хлыновски отметил, что все соседи с энтузиазмом восприняли предложение сделать такой подарок ветеранам. Москвичи планируют повторить акцию и в следующем году.