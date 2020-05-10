Артиллеристы ЮВО устроили праздничный салют в Новороссийске: видео

В небе над Новороссийском прогремел торжественный салют, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мэр города Игорь Дяченко опубликовал видеозапись салюта на своей странице в Instagram, на которой еще раз поздравил своих земляков с Днем Победы.

Праздничный салют, организованный силами артиллеристов Южного военного округа, озарил темное небо ровно в 22:00. Торжественные мероприятия проводятся в городе с самого утра.

Военнослужащие ЮВО прошли по 50 городам края с парадными шествиями. Жители увидели военные автомобили и выступления концертно-художественных бригад. Колонны артистов были оборудованы специальной звукоусиливающей техникой, так что песни победы были слышны издалека.