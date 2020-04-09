Более 450 тысяч: названо число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США

В США число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 450 тысяч. Умерло за время пандемии около 16 тысяч граждан Соединенных Штатов.

В соответствии с подсчетами Университета Джона Хопкинса, ведущего собственную неофициальную статистику, основываясь на федеральных и местных данных, в общей сложности на настоящий момент подтверждено 451 491 случай заражения. США находится на первом месте по количеству случаев коронавируса.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о направлении дополнительной тысячи военнослужащих для борьбы с инфекцией. Он уточнил, что военных отправят в эпицентр распространения заболевания, в Нью-Йорк.