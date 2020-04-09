Участники ОПЕК+ определились с объемами сокращения добычи нефти

Участники ОПЕК+ в мае-июне сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом встречи альянса источник.

Он добавил, что в июле-декабре сокращение составит 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 года до апреля - 6 миллионов. От сокращения освободят Иран, Ливию и Венесуэлу.

Для России и Саудовской Аравии, по словам собеседника агентства, уменьшение объемов будет отсчитываться от уровня в 11,3 миллиона баррелей, следовательно, в мае-июне страны смогут добывать не более 8,8 миллиона.

От стран, которые не входят ОПЕК+, подчеркнул источник, участники альянса хотят уменьшения объема добычи на 5 миллионов баррелей.

Напомним, что 6 марта члены нефтяного картеля ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем ограничении на добычу сырья. Это привело к падению цен на нефть, а также снижению курса рубля к бивалютной корзине. С 1 апреля у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи.