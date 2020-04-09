В Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян до 16 апреля

Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян из-за рубежа до 16 апреля. Документ согласован оперштабом правительства РФ по коронавирусу.

10 апреля «Аэрофлот» выполнит два рейса: из Пхукета в Санкт-Петербург прибудут 200 граждан России; этот же борт после этого перелетит в Москву, куда планируется доставить еще 50 россиян. В Шереметьево также доставят 250 человек, находившихся на Кипре.

Также ожидаются рейсы из Анталии, Бангкока, Токио, Гоа, Подгорицы и Мадрида. В общей сложности планируется доставить обратно в Россию более 500 человек. Фактическая загрузка рейсов будет известна после проведения регистрации граждан на сайте Госуслуг. Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

Ранее во время заседания рабочей группы по координации перевозки россиян из-за рубежа воздушным транспортом были обозначены принципы осуществления данной деятельности. В мероприятии приняли участие представители Росавиации, Минтранса, МИД, Ростуризма России, а также нескольких российских авиакомпаний.