Субсидии авиакомпаниям: в правительстве определили правила выплат за вывоз россиян

Правительство РФ определило правила выплат субсидий авиакомпаниям за вывоз россиян из-за рубежа. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что субсидии будут предоставлять в соответствии с расчетами затрат по каждому рейсу. К таким затратам относятся: авиатопливо, авиационные горюче-смазочные материалы, аэропортовое, наземное и аэронавигационное обеспечение полетов, оплата труда летного и технического персонала, бортовое питание, техобслуживание и ремонт самолетов.

Траты на вышеуказанное необходимо подтвердить документами. Чтобы получить компенсацию, авиакомпаниям следует предоставить в Росавиацию необходимые документы в срок до 1 августа 2020 года.